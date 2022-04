Impennata di ricoveri per il Covid all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Una fila di ambulanze sta intasando gli accessi all'ospedale pontino e al pronto soccorso. Proprio nel giorno in cui finisce lo stato di emergenza, al nosocomio pontino scatta l'allarme per l'aumento dei ricoveri. Una situazione che non si viveva ormai da tempo nel capoluogo pontino.

File e disagi per gli operatori del 118 e per quelli dell'ospedale Goretti a causa dei ricoveri dei pazienti positivi al Covid. Già dieci sono allettati al Pronto soccorso. Questa salita dei ricoveri sta incidendo anche sulle ambulanze previste per le altre emergenze.