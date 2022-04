E' in fin di vita Nikolas Bandiziol, 30 anni, di Sermoneta, ricoverato nel reparto di Rianimazione del Santa Maria Goretti di Latina in seguito al terribile incidente avvenuto intorno alle ore 2.30 del mattino sulla strada provinciale via Monticchio a Sermoneta.

Il ragazzo, probabilmente, stava facendo ritorno a casa quando per cause ancora sconosciute e al vaglio degli inquirenti si è schiantato con la propria auto contro il muretto di recinzione di un'abitazione, mentre percorrendo la strada a velocità sostenuta usciva da una semi-curva. L'impatto dell'abitacolo sarebbe stato molto violento ed avvenuto proprio contro il lato guida. Sul posto, appena allertati, sono interventi immediatamente gli uomini dei vigili del fuoco di Latina che in stretta collaborazione con i sanitari del 118, hanno estratto dalla vettura il corpo il ragazzo ancora in vita.



Secondo la prima ricostruzione dei fatti, l'incidente sarebbe avvenuto in modo autonomo, ragione per cui il ragazzo è stato sottoposto ai test tossicologici. Sul posto oltre ai vigili del fuoco e agli uomini del 118 ARES, è sopraggiunto anche il nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Aprilia.