Gli specialisti dei furti sono tornati a colpire in città e lo hanno fatto per razziare gli incassi di una sala slot del centro. L'incursione che riporta alla mente le escalation di colpi degli anni passati si è consumata ieri notte in via Marchiafava, nel quartiere Nicolosi, dove sono intervenuti i poliziotti della Questura per gli accertamenti del caso. Il bottino raccolto dai soliti ignoti ammonta a diverse migliaia di euro, ma sarebbe potuto facilmente lievitare perché i banditi sono stati costretti a scappare prima di portare a termine l'azione criminale.

Il colpo risale alla notte di ieri, quando i ladri sono riusciti a introdursi nel locale che si trova al piano terra del palazzo all'angolo tra via Marchiafava, via Emanuele Filiberto e via Giulio Cesare. Una serie di particolari lasciano chiaramente intendere che i banditi non avessero lasciato nulla al caso: sono riusciti a beffare l'allarme per una manciata di secondi, che hanno sfruttato per forzare alcune macchinette e svuotarle dell'incasso. Ma qualcosa deve essere andato storto perché i soliti ignoti non sono riusciti a svuotare tutte le slot machine e le videolottery installate nel locale. Prima che potessero portare a termine il colpo è scattato l'antifurto che li ha costretti a scappare con quello che avevano preso fino a quel momento. Un bottino di circa cinquemila euro.