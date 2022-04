Un fenomeno allarmante si sta registrando nel capoluogo da qualche settimana. Stando alle segnalazioni che ci sono pervenute, sono spariti almeno due defibrillatori dalle colonnine installate in punti strategici del capoluogo pontino, da utilizzare in caso di necessità per soccorrere persone che accusano un malore in strada. Due episodi ancora da decifrare, a metà strada tra il furto e l'atto vandalico.



Il primo defibrillatore "pubblico" sparito è quello che si trovava in piazzale Loffredo a Capoportiere, sul lungomare di Latina. In questo caso, almeno un paio di settimane fa, l'ammanco è stato anche documentato dalla Polizia. Di recente invece è sparito il defibrillatore dalla colonnina di via Romagnoli, nella zona delle autolinee, lo stesso che oltretutto fu oggetto di un furto sventato giusto due anni fa con la denuncia del ladro, un cittadino indiano di 44 anni.

Al di là della finalità degli autori, questi restano episodi gravi visto che i defibrillatori, a servizio della comunità, erano stati donati.