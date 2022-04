Un tragico incidente stradale si è registrato in strada Chiesuola, alle porte di Latina. In circostanze al vaglio della Polizia Stradale, intervenuta per i rilievi con una pattuglia del Distaccamento di Terracina e con l'ausilio della Squadra volante della Questura, una Renault Clio guidata da un pensionato ha improvvisamente deviato la propria direzione finendo fuori strada sul lato opposto della carreggiata.

La vettura ha poi urtato il muretto del ponte d'accesso di un distributore di carburanti. All'arrivo dei soccorritori del 118 non c'era più niente da fare, l'automobilista è morto prima del trasferimento in ospedale e a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo. Gli agenti coordinati dal sostituto commissario Giuliano Trillò stanno effettuando una serie di accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro, ma sembra trattarsi di un incidente autonomo e non è esclusa l'ipotesi di un malore all'origine della sbandata.