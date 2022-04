Scende dal treno, poi in un impeto d'ira senza precedenti e in apparenza ingiustificato, devasta la stazione di Cisterna di Latina, infrangendo i vetri delle porte e distruggendo qualsiasi cosa si è trovato davanti.

Una scena da film, quella descritta dai testimoni oculari dell'episodio che si è verificato nella serata di venerdì. L'uomo di nazionalità italiana avrebbe raggiunto in treno la stazione ferroviaria di piazza Salvo D'Acquisto. Una volta sceso dal convoglio, già in preda all'ira e in evidente stato di alterazione psico- fisica, il cittadino ha iniziato a distruggere tutto quello che si è trovato davanti: sedili, porte d'ingresso, nulla è sfuggito alla sua rabbia cieca. Qualcuno però attirato dalle urla e dai rumori prodotti durante l'azione devastatrice dell'uomo ormai fuori controllo, ha chiesto aiuto.