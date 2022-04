Un morto e un ferito nell'incidente stradale di questa mattina sulla via Pontina nel territorio di Terracina, allo svincolo per San Vito. La vittima è un uomo, classe 1969, che era a bordo di una Lancia Y che si è scontrata, frontalmente con un Nissan Qashqai guidato da un 34enne, che per le ferite riportate è stato condotto in ospedale, al Santa Maria Goretti di Latina, in codice rosso.

Sul posto, per i rilievi, la polizia stradale di Terracina, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco Per i rilievi post incidente, avvenuto alle 5 del mattino, la Pontina è stata chiusa per alcune ore.