E' di due persone ferite il bilancio di due incidenti stradali avvenuti a Latina nel cuore della notte, a distanza di poco tempo l'uno dall'altro. Il primo all'1,15 all'incrocio tra via Isonzo e via Polusca, dove in passato sono avvenute gravi collisioni. In uno scontro tra due auto, una Smart e un Opel una persona è rimasta ferita. Sul luogo dell'incidente è intervenuto il personale della Squadra Volante. Poco dopo intorno alle 2, un altro incidente stradale è avvenuto in questo caso ad un altro incrocio tra via Volturno e via Aspromonte, a poca distanza dallo Stadio Domenico Francioni, anche in questo caso due auto si sono scontrate. Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale. E' intervenuta una pattuglia della Volante.