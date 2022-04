E' morta investita da una Jeep mentre attraversava la Pontina. L'incidente mortale è accaduto questa mattina attorno alle 5,30. La vittima è una donna, che era senza documenti, dell'età di circa 50 anni. Probabilmente una senzatetto.

L'incidente è avvenuto all'altezza di via Vallerano, in zona Castel Romano-Spinaceto. Il tratto di Pontina interessato è stato chiuso al traffico per diverse ore, causando inevitabili rallentamenti e disagi per i pendolari.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente.