La situazione dell'asfalto in città conferma di essere estremamente pericolosa.

A causa di una buca sull'asfalto una ragazza di 18 anni è caduta e si è ferita stamattina mentre percorreva via Ezio con il monopattino elettrico. È successo nella tarda mattinata di oggi, quando è stato necessario l'intervento dei soccorritori del servizio 118, ma anche della Polizia Locale per la constatazione del caso.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli