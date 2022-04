I monopattini elettrici sono sempre più diffusi in città, specie tra i giovani, ma la scarsa prudenza che accomuna fin troppi utenti della strada e le precarie condizioni del manto di troppe carreggiate, non si conciliano del tutto con la micro mobilità, o meglio aumentano i rischi per chi si sposta con questo tipo di mezzi. Ne è l'esempio quando successo nella tarda mattinata di ieri a una ragazza di Latina, appena diciottenne, caduta a causa di una buca mentre percorreva via Ezio con il proprio monopattino elettrico. La giovane non ha riportato gravi conseguenze, ma è rimasta comunque ferita e ha richiesto l'intervento di un'ambulanza, oltre alla Polizia Locale per la constatazione del caso.