Nel giro di poche ore la Polizia Locale di Latina ha chiuso il cerchio sulla fuga di un pirata della strada, un uomo di 35 anni che alcuni giorni fa ha provocato un incidente in pieno centro, ma invece di fermarsi per assumersi le proprie responsabilità, si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. Attraverso una serie di testimonianze e filmati di video sorveglianza, gli agenti sono riusciti a risalire al veicolo che aveva danneggiato una vettura in sosta in via Carducci e quindi identificare l'automobilista, un 35enne che non solo dovrà rispondere dei danni arrecati, ma si è visto contestare anche una serie di sanzioni per le violazioni del codice della strada che ha commesso con il suo comportamento omissivo.

L'episodio risale alla giornata di mercoledì, quando il proprietario di una Citroen DS3 in sosta lungo via Carducci ha trovato l'automobile danneggiata in seguito all'urto provocato da un altro utente della strada che non si era fermato per le responsabilità civili del caso. Dopo la sua richiesta d'aiuto, sono scattati gli accertamenti della Polizia Locale: grazie a una serie di testimonianze, gli agenti sono riusciti a stabilire che il sinistro era stato provocato da un furgone, un veicolo commerciale che una volta individuato è risultato appartenere a una società. I successivi approfondimenti investigativi hanno permesso alla Polizia Locale di risalire al conducente del veicolo, un 35enne dipendente dell'azienda.

Stando alla ricostruzione dei fatti, il conducente del furgone aveva perso il controllo del mezzo in prossimità della curva di via Carducci, urtando lateralmente l'utilitaria in sosta, che a causa dell'impatto aveva riportato una serie di danni alla fiancata e al paraurti anteriore.