Nuova rapina a mano armata all'Eurospin di via Carroceto ad Aprilia. Alle 12 di oggi il bandito si è presentato nuovamente tra le corsie del supermercato arraffando un bottino di circa tremila euro in contanti.

I fatti sono accaduti verso le ore 12. È la seconda rapina in pochi giorni per il supermercato di via Carroceto. L'uomo, armato di pistola e a volto coperto, ha fatto irruzione nel supermercato e si è fatto consegnare il denaro presente nelle casse. Poi è fuggito su uno scooter. I carabinieri di Aprilia stanno indagando.