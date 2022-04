Weekend di controlli su tutto il territorio di competenza del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Aprilia così come impartito dal Comando provinciale dell'Arma che ha deciso di implementare le attività di prevenzione e repressione dei reati con particolare riguardo a quelli contro la persona, il patrimonio ed al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Ma a ciò si aggiunge anche una ulteriore maggiore attenzione al controllo di attività commerciali e verifica del rispetto delle normative sanitarie e sulla sicurezza del lavoro, in particolare nelle principali aree della città, maggiormente coinvolte dal fenomeno della movida. E' così che il Comando dei Carabinieri di Latina spiega i posti di controllo e le verifiche effettuate in questi due giorni passati sia dai militari di via Tiberio, diretti dal tenente colonnello Paolo guida, sia dai colleghi del Nas di Latina, del Nucleo ispettorato del lavoro, delle unità cinofili del Nucleo di Roma di Santa Maria Galeria e il Nucleo Elicotteri di Pratica di Mare.

Un dispiegamento di forze che ha portato all'identificazione di 220 persone, al controllo di 95 autovetture e 8 attività imprenditoriali. Ai posti di controllo in strada sono state effettuate anche numerose perquisizioni che hanno interessato sia le persone - soggetti già noti e con precedenti alle spalle - sia i veicoli in transito e che in una giornata hanno portato al ritiro di 3 patenti di guida nei confronti di tre conducenti di autovetture nelle cui tasche sono stati trovati piccoli quantitativi di sostanze stupefacenti, in tutti e tre i casi si trattava di cocaina, a cui si aggiunge anche la segnalazione alla Prefettura in qualità di soggetti assuntori il che innesca l'iter per le visite e le analisi periodiche.

I controlli presso alcune attività commerciali dedicate alla movida, hanno portato ad accertare alcune irregolarità amministrative e a sanzioni per oltre ventimila euro.