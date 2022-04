Un grave incidente si è verificato questa mattina in via Garibaldi a Sabaudia. Un anziano è stato investito mentre attraversava la strada e ha perso la vita nonostante l'intervento dei sanitari. Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni automobilisti che al momento stavano transitando su via Garibaldi. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha chiesto anche l'ausilio di un'eliambulanza ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto oltre ai sanitari del 118 ,gli agenti della Polizia Locale di Sabaudia e i Carabinieri della Stazione di Sabaudia.