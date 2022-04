Sono 289 i nuovi casi di covid 19 in provincia di Latina nelle ultime 24 ore. Un dato molto basso, come accade sempre il lunedì. Sono stati effettuati infatti pochi tamponi: poco più di mille tra i 133 processati dalla Asl, 92 rapidi e 922 delle farmacie. Sono 95 i nuovi guariti, nessun ricoverato o deceduto con il covid. Sono 82 i nuovi casi a Latina, 67 ad Aprilia, 21 a Formia solo per citare i comuni più colpiti.