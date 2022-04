Li hanno sorpresi in possesso di quasi 7 chili di papavero da oppio. Per questo tre cittadini indiani sono stati arrestati dai carabinieri di Aprilia. Una donna, che era con loro, è stata invece denunciata.

Nell'ambito dell'attività di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti particolarmente avvertito in quest'area, in data odierna, a conclusione di un mirato servizio sviluppato nell'ambito delle strategie di contrasto richieste dal Comandante Provinciale di Latina, Col. Lorenzo D'Aloia, e pianificate nelle attività del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia, attraverso l'articolazione del personale della Sezione Operativa, ha tratto in arresto tre uomini, denunciandone inoltre una donna in stato di libertà, tutti di nazionalità indiana, trovati in possesso di kg. 6,9 di sostanza stupefacente del tipo bulbo di papavero da oppio, già confezionati in 63 involucri da 110 grammi ciascuno per la successiva vendita. I tre arrestati sono in attesa delle decisioni del giudice.