Non si conoscono i motivi dell'aggressione anche se, secondo le prime indiscrezioni, sembra che la ragazzina fosse da tempo bullizzata da alcune compagne di scuola.

È stata picchiata da alcune compagne di classe con calci e pugni che l'hanno spedita all'ospedale. È successo ad Anzio durante la lezione di educazione fisica in una scuola media. La ragazzina, che ha 13 anni, è stata trasferita dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell'ospedale di Anzio dove le è stata riscontrata la frattura del setto nasale e alcune ecchimosi.

