Sono 731 i nuovi casi positivi in provincia di Latina e si registra purtroppo una nuova vittima, un paziente di Terracina. Per fortuna non ci sono nuovi ricoveri ed è così da due giorni.

I nuovi casi positivi comune per comune:

Aprilia 141

Bassiano 1

Campodimele -

Castelforte 3

Cisterna di Latina 36

Cori 17

Fondi 22

Formia 41

Gaeta 22

Itri 12

Latina 208

Lenola 9

Maenza 4

Minturno 8

Monte San Biagio 2

Norma 8

Pontinia 18

Ponza 1

Priverno 14

Prossedi 3

Roccagorga 8

Rocca Massima 2

Roccasecca dei Volsci 1

Sabaudia 28

San Felice Circeo 16

Santi Cosma e Damiano -

Sermoneta 8

Sezze 30

Sonnino 27

Sperlonga 1

Spigno Saturnia 3

Terracina 35

Ventotene 2

TOTALI 731