Hanno rubato pezzi di una Smart in un parcheggio della stazione ferroviaria di Latina Scalo, per questo i carabinieri di Aprilia hanno identificato e denunciato tre campani, presumibilmente componenti di una banda dedita al furto.



I carabinieri si sono mossi in seguito alle segnalazioni di una serie di furti commessi sulle auto in sosta presso i parcheggi delle stazioni ferroviarie. In particolare, una delle tante denunce era relativa al furto di una parte strutturale di una Smart che si trovava nel parcheggio di Latina Scalo. Attraverso l'analisi delle immagini del sistema di sorveglianza comunale e attraverso ulteriori accertamenti e l'escussione di alcuni testimoni, i militari sono riusciti a stringere il cerchio intorno a tre uomini provenienti da Caserta, di 36,41 e 45 anni. Tutti e tre sono attualmente detenuti perché responsabili di altri reati contro il patrimonio e ora sono stati denunciati anche alla procura della Repubblica di Latina.