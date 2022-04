Non si fermano all'alta dei carabinieri e fuggono per le strade di Aprilia, seminando il panico. Due indiani sono stati arrestati dopo un lungo inseguimento.

I fatti sono accaduti ad Aprilia ieri sera. I carabinieri hanno intimato l'alt alla vettura a bordo della quale c'erano due cittadini indiani. Ma alla vista dei militari, l'auto aumentava la velocità eludendo il posto di blocco. I carabinieri si ponevano all'inseguimento, evitando continui tentativi di speronamento da parte dell'altro veicolo. I due indiani sono stati raggiunti e fermati sulla via Pontina. Il conducente era sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita e l'autovettura non coperta da polizza assicurativa obbligatoria. Per questo sono stati tratti in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale.