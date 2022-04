Un vasto incendio è divampato poco fa, in un capannone in via di Colli San Paolo, nel territorio di Ariccia al Confine con Aprilia. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, al lavoro per domare le fiamme. Sul posto anche carabinieri e la polizia locale sia di Aprilia che di Ariccia, in supporto ai soccorritori. Densa la nube di fumo che si sta alzando dalla struttura in fiamme.

Seguiranno aggiornamenti.