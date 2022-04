Il soggetto pertanto su disposzione della magistratura di Cassino è stato tratto in arresto e tradotto presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari.

I militari della stazione di Scauri di Minturno all'esito di un'approfondita perquisizione domiciliare hanno rinvenuto, debitamente occultati, un cospicuo quantitativo di stupefacenti. nello specifico 500 grammi di hashish, circa 300 grammi di marijuana e 60 grammi di cocaina nonche' materiale che lo stesso utilizzava per il taglio ed il confezionamento dello stupefacente. Infine venivano sequestrati anche 2.150 euro in contanti, verosimilmente provento dell'attivita' delittuosa.

I carabinieri di Formia hanno arrestato un uomo di 32 anni di Minturno per detenzione di droga ai fini di spaccio. In casa aveva cocaina, hashish e marijuana.

