Un incidente stradale tra due automobili ha creato non pochi disagi, nella tarda mattinata di oggi, in via Don Torello alle porte di Latina nella zona Piccarello. In circostanze al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Latina, intervenuti per gli accertamenti del caso, le due vetture sono entrate in collisione all'altezza dell'incrocio con via degli Ausoni.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, la Mercedes Classe A proveniente da via Rossetti dopo avere imboccato via Don Torello si apprestava ad attraversare la corsia di marcia opposta per imboccare via degli Ausoni, potendo approfittare della precedenza concessa da una delle vetture ferme al semaforo, ma è finita nella traiettoria di una Renaul Clio che in quel frangente sopraggiungeva sul lato destro della corsia diretta verso il centro. È stato necessario anche l'intervento dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza i mezzi, mentre i soccorritori del 118 si prendevano cura dei conducenti: una ragazza è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso.