Momenti di paura intorno alle 13 nel condominio Colosseo di viale Bruxelles dove un violento incendio ha interessato uno degli uffici del primo piano ancora sottoposti a sequestro penale dopo le occupazioni degli anni passati. Non è chiaro ancora come si siano sviluppate le fiamme, ma l'appartamento era chiuso all'arrivo dei soccorritori, che sono dovuti passare dalle spalle dell'edificio per le operazioni di spegnimento, sul lato dei negozi di viale Le Corbusier.

Sul posto anche la Polizia e un'ambulanza del 118 per verificare se all'interno dell'immobile ci fosse qualcuno.