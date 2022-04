E' stato un momento emozionante per tutti ed è un risultato importante la donazione dell'ecografo di alta diagnostica al reparto uoc di ematologia del Santa Maria Goretti. «Muoviamoci per donare» è stato questo il punto di partenza che le Associazioni Ail (Associazione Italiana lotta alla Leucemia linfomi e mieloma), Latina Organizzazione di volontariato e Alessandro Laganà in collaborazione con Maione Store hanno organizzato per promuovere l'acquisto di un ecografo di ultima generazione. Le innumerevoli donazioni dei cittadini durante le manifestazioni sostenute dalle associazioni, anche in questo momento di grande difficoltà e alla raccolta fondi della corsa che si è svolta al Parco San Marco dell'otto dicembre e una parte consistente è arrivata dai fondi delle Associazioni raccolti tramite i cittadini. E' stato inoltre presentato da parte delle Associazioni Ail Latina e Alessandro Laganà, un progetto che partirà a breve per l'inserimento di una dottoressa psico-oncologa che supporterà i pazienti ed i familiari nel percorso di cura. E' stato un momento di grande emozione per tutti e di grande soddisfazione riuscire ad aiutare i pazienti oncoematologici e supportare tutto il personale sanitario. Alla cerimonia di donazione erano presenti il manager della Asl Silvia Cavalli, il direttore sanitario Sergio Parrocchia, il primario del Reparto Uoc di Ematologia Giuseppe Cimino e il sindaco di Latina Damiano Coletta. C'è da sottolineare che l'Ail è scesa in campo anche con la vendita delle uova di Pasqua, e la risposta dei cittadini è stata molto incoraggiante, in tutte le piazze della provincia a partire dal capoluogo.