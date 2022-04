L'indagine avviata dagli investigatori della Polizia dopo l'agguato consumato in strada in via Londra nel primo pomeriggio, ha permesso di recuperare l'automobile utilizzata dal killer e dai complici per la fuga: si tratta di una Peugeot 108 intestata a una società di noleggio, abbandonata nella rampa del sottopasso di via Vespucci, quindi non lontano dal luogo in cui lo straniero è stato ferito con un colpo d'arma da fuoco. Per quanto riguarda la vittima, si tratterebbe di un cittadino nordafricano in corso di identificazione considerato fuori pericolo. L'uomo non è collaborativo e sono in corso i raffronti con le impronte digitali per risalire alla sua identità: nel frattempo è stato sottoposto a un intervento chirurgico perché il colpo di pistola, uno solo a quanto pare, gli avrebbe trapassato il torace. Intanto proseguono le ricerche dei fuggitivi, con gli investigatori della Polizia impegnati per individuare l'automobile utilizzata per la fuga: i detective della Squadra Mobile stanno passando al setaccio la zona di via Londra per individuare telecamere di video sorveglianza che possano avere ripreso gli autori dell'agguato, almeno tre stando alle prime testimonianze.