Tragedia questa sera sulla Pontina a Terracina, dove è deceduto in un incidente stradale un motociclista. L'impatto fra il due ruote su cui viaggiava l'uomo e un'automobile è avvenuto in prossimità del chilometro 108 della Pontina. Per il centauro non c'è stato nulla da fare. Il personale medico-sanitario del 118, intervenuto prontamente sul posto, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale di Formia, che hanno effettuato i rilievi di rito per ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto.