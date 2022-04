E' accaduto di nuovo. E ancora una volta ad essere depredata è la tomba di Emanuele, figlio della signora Mery. Sembra davvero incredibile ma è davvero così. Dopo il furto di fiori, vasi e anche atti vandalici, nelle scorse giornate qualcuno è tornato nel luogo dove Emanuele riposa in pace, portando via qualcosa lasciato lì dai suoi cari. Una piccola colomba in ceramica, donata dalla mamma proprio per le feste pasquali; purtroppo qualche ora dopo, quella colomba è "volata" via. L'ennesimo gesto di inciviltà per quello che sembra un accanimento nei confronti di un giovane amato e ben voluto da tutti. Emanuele ha lasciato questa terra cinque anni fa a soli 31 anni dopo una lunga battaglia. Prima della malattia, il suo impegno nel volontariato l'aveva portato a farsi conoscere ed apprezzare dentro e fuori i confini cittadini. Per questo leggere l'ennesimo sfogo della madre fa davvero rabbia. Sui social l'indignazione corre veloce. Sul gruppo "Sei di Cisterna se" la donna ha trovato tutto il sostegno dei concittadini. Decine e decine i commenti, tra i quali emerge anche un aspetto particolare: quello subito dalla signora Mery non è l'unico furto di oggetti pasquali nelle stesse ore. A testimonianza che qualcuno ha trafugato più loculi cercando specifici oggetti.