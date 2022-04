Incidente questa mattina in via Todi alle porte di Cisterna, nella frazione di borgo Flora. Ad entrare in collisione una city car ed una Mercedes classe B. Quest'ultima procedeva in direzione Cerciabella, mentre l'utilitaria nella direzione opposta quando per cause al vaglio degli agenti della polizia locale di Cisterna si sono scontrate all'altezza del piccolo ponte della strada che collega via provinciale a via Nettuno. Entrambi i conducenti sono stati trasferiti al pronto soccorso dell'Ospedale Santa Maria Goretti di Latina dallo staff sanitario. Sul posto anche gli agenti della polizia locale del commissariato di via Croce. La strada è rimasta chiusa diverse ore per mettere i rilievi del sinistro e i soccorsi ai feriti.