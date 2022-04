Un 47enne del posto è stato arrestato dai carabinieri. L'uomo, su disposizione del giudice di Cassino, è stato tratto in arresto ed associato presso la camera di sicurezza della Tenenza di Gaeta in attesa dei successivi adempimenti di legge.

Stava aggredendo la ex moglie con tale veemenza che i presenti hanno chiamato i carabinieri. Una volta sul posto, i militari, sono stati a loro volta aggrediti dall'uomo, che ha lanciato contro di loro anche una transenna. È quanto accaduto l'altra sera a Gaeta.

