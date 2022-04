Continua la campagna di educazione stradale della Polizia di Stato negli Istituti di Istruzione della provincia di Latina e presso le associazioni educative, attraverso numerosi interventi realizzati da personale specializzato appartenente alla Polizia Stradale.

Si sono da pochi giorni conclusi gli incontri legati al progetto di sicurezza stradale presso l'Istituto Comprensivo Tommaso d'Aquino di Priverno (plessi di Prossedi, Ceriara, San Lorenzo) che ha visto il coinvolgimento di 297 alunni in presenza e in DAD.

Grande la soddisfazione dei partecipanti nell'incontrare la Polizia Stradale, apprendendo tematiche poco conosciute come le regole per un corretto utilizzo dei monopattini elettrici. Un giovanissimo studente si è così pronunciato:"… ho scoperto che per guidare un monopattino sulla strada devi avere almeno 14 anni e anche il casco …".

La campagna di sensibilizzazione è approdata anche presso il gruppo Scout F.S.E.. Pontinia 1 "Albert Schweitzer" con l'incontro tenutosi presso la Parrocchia Sant'Anna di Pontinia, dove gli agenti della Polizia Stradale, con la partecipazione del Garante per l'Infanzia e Adolescenza della Regione Lazio Dottoressa Monica Sansoni, hanno incontrato i genitori dei gruppi parrocchiali trattando la delicata tematica "Social Network e Minori – responsabilità civili e penali – l'uso dei cellulari alla guida". Gli agenti di Polizia, hanno illustrato i sentitissimi temi legati alla distrazione, all'uso del cellulare alla guida , nonché il corretto utilizzo delle cinture di sicurezza e l'utilizzo dei seggiolini per i bambini.

Durante la fasi dell' incontro venivano avvicinati da un ragazzino che consegnava due dispositivi di ancoraggio delle cinture di sicurezza utilizzati dai genitori come escamotage per sopperire al sistema di allarme del veicolo. Il giovane veniva ringraziato e lodato sia dagli operatori della Polizia Stradale presenti, sia da tutti gli altri partecipanti.

In questi giorni, inoltre, è partito anche il progetto ICARO 2022 che vede coinvolti ragazzi e ragazze delle classi 4^ e 5^ secondaria di secondo grado dell'l'Istituto I.I.S. Carlo e Nello Rosselli di Aprilia,. La tematica che viene affrontata è molto delicata, soprattutto per i giovani: "Le sostanze, dette «psicoattive», in grado di alterare gravemente le condizioni psicofisiche dell'individuo".