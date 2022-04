Dalle prime luci dell'alba è in corso un'operazione dei Carabinieri per l'esecuzione di otto misure cautelari disposte dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma nell'ambito di un'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia capitolina. Si tratta di un'indagine del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Latina per spaccio, lesioni personali ed estorsione aggravati dal metodo mafioso. Un'operazione che, nella fase esecutiva, viene supportata da un elicottero del Raggruppamento Aeromobili Carabinieri di Pratica di Mare e dal Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria. Nello stesso contesto operativo la Squadra Mobile della Questura di Latina ha dato esecuzione a una delle ordinanze di custodia cautelare.