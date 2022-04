Ciclista coinvolto in un incidente con un'auto questa mattina nel territorio di Fondi, sulla rotatoria della via Fondi-Sperlonga, in località Casotto Rosso. L'uomo, di origini indiane, è stato soccorso dal personale del 118 che lo ha trasportato d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale di Formia. Sul posto per i rilievi la polizia stradale di Terracina coadiuvata da una pattuglia dei carabinieri. Da chiarire ancora la dinamica del sinistro affidata agli uomini della stradale. L'uomo in condizioni gravi non sarebbe però in pericolo di vita.