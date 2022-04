Un grave incidente stradale si è registrato stamattina in strada Epitaffio, all'altezza dell'incrocio con strada Piscinara Sinistra, dove un'automobile ha travolto una studentessa che frequenta i corsi dell'agenzia di formazione situata tra Latina Scalo e il capoluogo. In circostanze al vaglio della Polizia Stradale, intervenuta con le pattuglie della Squadra Volante, un suv Maserati Levante guidato da un uomo ha travolto una trentenne che stava attraversando la strada dopo essere scesa dell'autobus. La ragazza, residente a Norma, è stata sbalzata per diversi metri sull'asfalto: a causa dell'urto, ha riportati lesioni molto gravi che hanno richiesto l'intervento dei soccorritori del 118 con ambulanza, medico ed eliambulanza per il successivo trasferimento della ragazza in una struttura ospedaliera. Durante le fasi dei soccorsi la strada è stata chiusa al traffico.