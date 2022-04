Nuova impennata di contagi Covid in provincia di Latina: sono 1421 i nuovi casi positivi in appena 24 ore. E ci sono altri due morti, pazienti di Gaeta e Minturno. Preoccupante anche il numero dei ricoveri, ben 6 nelle ultime 24 ore. A una decina di giorni dall'azzeramento di ogni misura di prevenzione (le mascherine non saranno più obbligatorie al chiuso dal 1 maggio) la situazione dei contagi torna a preoccupare.

Il bollettino della Asl di Latina segnala le situazioni peggiori a Latina e nel sud pontino, con Terracina e Formia che indicano una alta incidenza di contagi.

I nuovi casi positivi Comune per Comune:

Aprilia 180

Bassiano 1

Campodimele -

Castelforte 13

Cisterna di Latina 97

Cori 25

Fondi 20

Formia 91

Gaeta 32

Itri 26

Latina 445

Lenola 9

Maenza 1

Minturno 52

Monte San Biagio 9

Norma 4

Pontinia 39

Ponza -

Priverno 44

Prossedi -

Roccagorga 19

Rocca Massima -

Roccasecca dei Volsci 6

Sabaudia 41

San Felice Circeo 10

Santi Cosma e Damiano 18

Sermoneta 38

Sezze 64

Sonnino 15

Sperlonga -

Spigno Saturnia 10

Terracina 110

Ventotene 2

TOTALI 1421