È stato eseguito ieri mattina dalla dottoressa Maria Cristina Setacci, medico legale incaricato dalla procura di Latina, l'esame esterno sul corpo di Alessandro Quatrini, l'uomo di 29 anni di Frosinone morto nell'incidente stradale avvenuto la sera della vigilia di Pasqua a Terracina, al chilometro 108 della Pontina. A disporre l'esame medico sul corpo del giovane, il sostituto procuratore Valerio De Luca, titolare del procedimento. La salma di Alessandro Quatrini, originario di Frosinone, è stata riconsegnata ai famigliari per il funerale, previsto per domani mattina alle 10.30 nella chiesa di Santa Maria a Frosinone.





Il drammatico incidente si è verificato la sera di sabato scorso sul raccordo di collegamento della 148 con la Variante Appia. La moto guidata dal 29enne era a poche centinaia di metri dallo svincolo con le gallerie quando, per cause ancora al vaglio della polizia stradale di Formia, si è scontrata frontalmente contro una Fiat Idea che proveniva in senso contrario,a bordo della quale viaggiava una coppia che non ha riportato ferite serie. L'uomo alla guida, 41 anni è di origini finlandesi mentre la donna, di 33 anni, è italiana. Entrambi risultano residenti a San Felice Circeo.



La dinamica, si diceva, è ancora al vaglio degli uomini della Stradale di Formia diretti dal comandante Pasquale Canzano. Per Alessandro, che gli amici descrivono come un giovane con tante passioni, numerosi i messaggi di cordoglio espressi da quanti lo conoscevano e condividevano con lui anche la passione per le moto.