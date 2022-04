La Corden Pharma è stata venduta ma c'è segreto sull'aquirente. L'annuncio è stato dato a sorpresa dal rappresentante dell'azienda, l'ingegner De Rosa, durante l'incontro per rinnovo cig di sei mesi. Glaciale la reazione dell'assessore al lavoro Di Bernardino che ha detto di aver appreso la notizia "solo alle 17" e che si riserva di valutare il piano industriale. Molte perplessità sul segreto anche da parte dei sindacati.

