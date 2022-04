Si terrà domani (sabato 23 aprile) a Velletri alle ore 11.00 la cerimonia funebre per Simone Massarut, il 33enne musicista e tecnico del suono scomparso nei giorni scorsi per le conseguenze di un malore che lo avevano colpito alcune settimane. I parenti e gli amici del ragazzo si ritroveranno nell'area del Dopolavoro ferroviario di Velletri (Dlf) in piazza Martiri d'Ungheria, per porgergli l'ultimo saluto e dare conforto ai familiari. Simone, che da qualche tempo viveva ad Aprilia, era molto conosciuto nella scena musicale dei Castelli Romani. In sua memoria la famiglia ha deciso anche di aprire una donazione all'Avis di Velletri.