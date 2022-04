Dramma questa mattina a Pomezia, dove uno studente è caduto dal terzo piano della scuola. I fatti sono avvenuti alle 11.30 circa, nell'istituto Copernico. Stando alle prime informazioni, il giovane - uno studente con disbilità - sarebbe grave ma non in pericolo di vita.

Immediato l'intervento dell'ambulanza del 118 e dei carabinieri, che hanno soccorso il ragazzo che sarebbe caduto dalla finestra del bagno della scuola. Il ragazzo è stato elitrasportato a Roma, con gravi ferite alle gambe.

"Massima vicinanza allo studente coinvolto e alla sua famiglia – dichiara il sindaco Adriano Zuccalà, Sindaco di Pomezia, appena appresa la notizia – Siamo in contatto con la dirigenza scolastica e in attesa degli accertamenti delle autorità competenti, ma il nostro primo pensiero è per il ragazzo: seguiamo con apprensione tutti gli sviluppi".