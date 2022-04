Secondo il Centro Sismologico Euro-Mediterraneo (EMSC), l'epicentro del terremoto è stato a 15 km dalla città di Stolac, nel sud della Bosnia-Erzegovina. Al momento non ci sono notizie di danni e feriti.

Un terremoto del sesto grado della scala Richter con epicentro in Bosnia Ezregovina è stato avvertito distintamente in diverse parti d'Italia, compresa la provincia di Latina. Il sisma è stato registrato attorno alle ore 23. La scossa è stata talmente intensa che è stata avvertita a migliaia di chilometri di distanza.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli