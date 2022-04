Sul luogo dell'incidente è intervenuta la Squadra Volante e gli agenti della Polizia Stradale del distaccamento di Aprilia hanno rilevato la dinamica e hanno eseguito un accurato sopralluogo per stabilire il punto di impatto tra i due mezzi.

Fortunatamente le condizioni del minore non sono gravi. Il sinistro si è verificato all'altezza del parcheggio del centro l'Orologio.

Un incidente stradale è avvenuto ieri sera poco prima delle 23 in via Isonzo a Latina. Una Toyota Yaris guidata da un 22enne si è scontrata con uno Scarabeo Aprilia condotto da un 14enne che è rimasto ferito ed è stato trasportato al Santa Maria Goretti.

