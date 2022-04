Escono fuori strada con l'auto e si ribaltano finendo sul terrazzamento che costeggia l'autostrada, sfondando una recinzione in ferro e rimanendo intrappolati nelle lamiere. Feriti in maniera seria due ventenni di Aprilia, trasferiti subito a Frosinone e poi elitrasportati a Roma. Uno dei due giovani, stando a quanto è dato sapere al momento, sembrerebbe in gravi condizioni.

L'incidente si è verificato nella notte tra sabato e domenica lungo l'A1, tra Pontecorvo e Ceprano (direzione nord), in territorio di Colfelice. L'intervento dei soccorritori tra l'una e l'una e trenta: dai primi elementi raccolti sembrerebbe che i ragazzi stessero facendo ritorno a casa dopo un sabato passato in compagnia di amici.

Per cause ancora al vaglio degli agenti della Sottosezione A1 di Cassino, intervenuti nell'immediatezza, l'auto su cui viaggiavano i ventenni ha perso stabilità dopo aver percorso in parte il terrazzamento laterale dell'autostrada.