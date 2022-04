Grave incidente stradale lungo l'Appia nel territorio di Terracina. Quattro in totale le persone che sono rimaste ferite nel sinistro. Per l'autista di una delle vetture coinvolte nell'incidente è stato richiesto l'intervento dell'elicottero per il trasporto in ospedale.

Sul luogo del sinistro, oltre al personale del 118, sono intervenute le forze dell'ordine che si stanno occupando dei rilievi di rito necessari per ricostruire la dinamica.