Sono 308 i nuovi casi di covid 19 in provincia di Latina. Sono dati figli di un giorno festivo come quello di ieri che ha visto effettuare soltanto 1200 tampoi. Non ci sono decessi e si registra un ricovero con 44 guariti. Nessuno si è vaccinato.

Aprilia 31

Bassiano 2

Campodimele -

Castelforte 1

Cisterna di Latina 10

Cori 10

Fondi 3

Formia 14

Gaeta 8

Itri -

Latina 104

Lenola 4

Maenza 2

Minturno 7

Monte San Biagio 1

Norma 2

Pontinia 8

Ponza 6

Priverno 13

Prossedi 1

Roccagorga 5

Rocca Massima 2

Roccasecca dei Volsci -

Sabaudia 11

San Felice Circeo 5

Santi Cosma e Damiano -

Sermoneta 6

Sezze 26

Sonnino 11

Sperlonga -

Spigno Saturnia -

Terracina 15

Ventotene -