Sono 1188 i nuovi casi di covid 19 registrati in provincia di Latina nelle ultime 24 ore. Sono 304 i contagi nel solo capoluogo, Aprilia 169, Terracina 88, Sezze 69, Formia 70, 44 Fondi, 42 Minturno, Priverno 31, Sermoneta 35, Gaeta 36 solo per citare i comuni più colpiti. Il tutto a fronte di più di cinquemila tamponi effettuati nella giornata di ieri. Non si registrano decessi, mentre sono 4 i nuovi ricoverati. e 351 i guariti.