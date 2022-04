Crudi i dati di Inps, Guardia di Finanza e Prefettura. Nelle audizioni riportate in atti il Ministro Stefano Patuanelli ha parlato di «questione Latina». A descrivere nel dettaglio la situazione è stato il senatore Sandro Ruotolo: «...Lì vi è una comunità indiana a ‘pacchetto chiuso', molto spesso con un caporale indiano. È un pacchetto chiuso che include alloggio, trasporto e impiego e questo è possibile perché è funzionale a quello che chiedono le imprese agricole, con il pagamento a nero di 4 euro invece di 12».

La Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati ha pubblicato la relazione intermedia dell'attività svolta dall'inizio della legislatura e un intero capitolo è dedicato alla missione fatta a Latina (a giugno 2021) con relativi allegati. L'analisi è impietosa ma non sorprende.

