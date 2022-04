Novemila metri quadrati di parcheggio su tre livelli, un edificio commerciale di 1.300 metri quadrati sul solaio del parcheggio e nove box espostivi. In cambio della realizzazione di questa opera nell'area delle ex autolinee, in Largo Peppino Impastato, la società Gamma Immobiliare chiedeva la proprietà di tutte le opere realizzate, la possibilità di alienarle e la gestione per 23 anni del parcheggio interrato e di tutti i posti di sosta a pagamento presenti sul territorio comunale, compresa la marina e il multipiano di Latina Scalo. Il Dirigente del servizio Lavori Pubblici, Angela Vagnozzi, col sostegno politico dell'assessore Pietro Caschera ha messo la parola fine a questa imboscata privata.