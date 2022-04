Un grave incidente stradale è avvenuto oggi nel primo pomeriggio in via del Lido all'altezza di via Ligabue.

Per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Locale di Latina un maxiscooter Suzuki Burgaman è entrato in collisione con un suv Hunday guidato da una donna, l'impatto è stato violento.

Sul maxi scooter c'era un uomo insieme al figlio di 14 anni, entrambi sono stati portati in ospedale al Santa Maria Goretti. A preoccupare di più le condizioni del genitore, si tratta di un codice rosso, uno di quelli della massima urgenza.Sull'asfalto c'era una grossa macchia di sangue.