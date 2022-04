Momenti di tensione ieri mattina poco dopo le nove in Tribunale a Latina. Durante una udienza nella sezione civile al secondo piano, davanti al giudice dove si stava celebrando un processo, gli animi tra le due parti che erano contrapposte si sono accesi, al punto che è iniziata una discussione dai toni sempre più esasperati.

La lite si è animata al punto che una delle parti ha avuto un battibecco con un avvocato del Foro di Roma, è nata una colluttazione e la situazione è diventata sempre più incandescente al punto che è immediatamente intervenuto il personale di vigilanza del Tribunale per riportare la calma insieme ai Carabinieri che prestano servizio nell'ufficio giudiziario. Anche all'esterno la situazione è rimasta sempre tesa e si è reso necessario l'intervento di una ambulanza del 118. I Carabinieri hanno ricostruito i fatti e inviato una relazione al Comando Provinciale per l'accaduto. Molte persone che hanno assistito alla scena durante l'udienza sono rimaste profondamente scosse per l'accaduto.